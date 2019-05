Hannover

Auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Hildesheim hat es am Sonntagmorgen einen schweren Unfall gegeben. An einem Bahnübergang im niedersächsischen Sehnde hatte eine S-Bahn gegen 8.15 Uhr einen Skoda Yeti erfasst, wie die „Hannoversche Allgemeine“ berichtet. Der Fahrer des Wagen wurde dabei schwer verletzt, der Lokführer erlitt einen Schock. Die neun Reisenden in der Bahn blieben unversehrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer des Skoda an dem Bahnübergang die sich schließenden Schranken übersehen. Grund dafür war möglicherweise die sehr tief stehende Sonne. Das Auto rollte auf die Gleise und wurde von der vorbeifahrenden S-Bahn erfasst.

Feuerwehrleute bergen den Unfallwagen in Sehnde. Quelle: Heidrich

Wegen des Unfalls war die Strecke gesperrt. Ersatzverkehr konnte nicht eingerichtet werden.

Von RND/HAZ