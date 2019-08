Sandhausen

Eine 18 Jahre alte, angetrunkene Autofahrerin hat in Sandhausen ( Rhein-Neckar-Kreis) in Baden-Württemberg einen Unfall mit fünf Verletzten verursacht. Die Fahranfängerin kam von der Straße ab und krachte gegen einen Straßenpfosten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug. Alle fünf Menschen im Auto kamen mit leichten Verletzungen vorübergehend ins Krankenhaus.

dpa/RND