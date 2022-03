Weidefeld/Kiew

Drei Bären aus einer ukrainischen Auffangstation sind aus dem Kriegsgebiet gerettet und nach Deutschland gebracht worden. Bärendame Malvina sei in der Nacht zu Donnerstag wohlbehalten im Tierschutzzentrum Weidefeld (Schleswig-Holstein) des Deutschen Tierschutzbundes angekommen, teilte der Verein am Donnerstag mit. Hier dürfe das Tier nun in dem Gehege den Rest seines Lebens verbringen. Die jungen Braunbären Popeye und Asuka sind im Alternativen Bärenpark Worbis im Eichsfeld (Thüringen) untergekommen. Nach einer „nervenaufreibenden Rettungsaktion“ sei dieser vorerst ihr neues Zuhause, teilte Bärenpark-Geschäftsführer Bernd Nonnenmacher laut „Göttinger Tageblatt“ am Donnerstag mit. Er leitete den Bärentransport.

Die Bären lebten im Tierschutzprojekt White Rock Shelter, gut 40 Autominuten von Kiew entfernt. Die Anlage musste nach Kriegsbeginn evakuiert werden.

Ein fünfköpfiges Einsatzteam um Nonnenmacher sei am Mittwoch nach drei Tagen und mehr als 2000 Kilometern mit den Bären Popeye und Asuka zurückgekehrt, hieß es. Ein Teil des Teams habe die Tiere aus der Region Lwiw im Westen der Ukraine abgeholt. Auf der Rückreise zurück in die EU seien an der Grenze „wegen bürokratischen Wahnsinns 13 Stunden vergangen“, ehe das Rettungsteam einreisen durfte, beschrieben die Thüringer.

RND/dpa