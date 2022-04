Berlin

Ein 33-jähriger Hotelgast hat einen 25-jährigen Mitarbeiter eines Hotels in Berlin-Mitte lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Sonntag erwischte der 25-Jährige den Hotelgast am Samstagmorgen in den Umkleideräumen des Personals, als er dort vermutlich Gegenstände stehlen wollte. Der 33-Jährige soll den Hotel-Mitarbeiter daraufhin mit einer noch unbekannten Waffe attackiert haben.

Der junge Mann schleppte sich schwer verletzt zur Rezeption, seine Kollegen informierten Rettungskräfte und Polizei. Der 25-Jährige wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Sein Zustand ist laut Angaben der Behörden kritisch. Der 33-Jährige wurde im Hotel festgenommen und sollte am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts des versuchten Mordes einem Haftrichter vorgeführt werden.

RND/dpa