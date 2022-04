Der Angeklagte Gregor S. (rechts) und sein Verteidiger Eckart Wähner stehen bei der Fortsetzung des Prozesses um die tödliche Messerattacke gegen den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker. Dem 57-jährigen Angeklagten wird Mord sowie versuchter Mord an einem Polizisten zur Last gelegt. Fritz von Weizsäcker, Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, wurde durch einen Stich in den Hals gegen Ende eines Vortrages in der Berliner Schlossparkklinik getötet. Quelle: Jörg Carstensen/dpa