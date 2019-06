Hannover

Nach dem Tod ihres Babys hat ein Gericht in Wales eine junge Frau (26) zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Sie wurde schuldig gesprochen in einem Fall, der sich bereits vor zwei Jahren ereignet hatte.

Es klingt wie eine Geschichte, die sich nur in einem Film abspielen kann: Eine junge Mutter nimmt ihr wenige Wochen altes Baby mit in einen Club in Wales, weil sie feiern will. Sie trinkt viel Alkohol, verlässt die Tanzbar mit zwei Männern. Am nächsten Morgen findet die Schwester der Frau die junge Mutter in ihrem Wohnwagen. Sie soll auf dem Bauch gelegen haben, das Kind unter sich. Nur mit Mühe soll es der Schwester gelungen sein, den gerade einmal vier Wochen alten Jungen unter dem Gewicht seiner schlafenden Mutter hervorzuziehen. Schließlich gelang es ihr, doch zu diesem Zeitpunkt trat bereits Blut aus der Nase des Babys.

Baby stirbt kurze Zeit später im Krankenhaus

Kurze Zeit später starb das Kind im Krankenhaus. Eine eindeutige Todesursache konnte nicht ausgemacht werden. Auch wenn ein plötzlicher Kindstod nicht vollends ausgeschlossen werden konnte, sprach der Richter dennoch von einem „schrecklichen Fall mütterlicher Selbstsucht“. Er verurteilte die Frau zu einer Haftstrafe von mehr als zwei Jahren. Ihr Verteidiger beschreibt sie Frau seit dem tragischen Vorfall vor zwei Jahren als depressiv.

Von RND/liz