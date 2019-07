Kerstlingerode

Der 26-Jährige war am Montagabend mit einem VW Golf in Richtung Bischhausen unterwegs gewesen, als er kurz hinter dem Ortsausgang von Kerstlingerode die am Fahrbahnrand laufende 35-jährige Frau übersah. Das Fahrzeug kollidierte mit dem Kinderwagen und erfasste auch einen der beiden mitgeführten Hunde, berichtet das „Göttinger Tageblatt“.

Während die Mutter einen Schock und leichte Verletzungen davontrug, musste ihr Baby mit dem Rettungshubschrauber in die Göttinger Universitätsklinik geflogen werden. Dort erlag das kleine Mädchen seinen Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Unfallverursacher bleibt unverletzt

Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Er saß laut Polizei unter Alkoholeinfluss am Steuer und war nach ersten Erkenntnissen auch abgelenkt. Die Beamten der Polizei Friedland ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurden Fahrzeug und Handy des 26-Jährigen sowie der Kinderwagen beschlagnahmt.

Von RND/ GT/ Eduard Warda