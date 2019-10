Dortmund

Die Dortmunder Autobahnpolizei hat auf der A1 einen Reisebusfahrer gestoppt, der offenbar ein Jahr ohne Führerschein Passagiere befördert hat. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kontrollierten Beamte den voll besetzten Reisebus am Dienstagnachmittag an einer Raststätte zwischen Dortmund und Schwerte. Das Ergebnis: Nicht nur der Führerschein des Fahrers war abgelaufen, sondern auch das Verfallsdatum der gesetzlich vorgeschriebenen Berufskraftfahrer-Qualifizierung längst überschritten.

Die Autobahnpolizei untersagte die Weiterfahrt. Der Busunternehmer musste einen Ersatzfahrer beschaffen. Ermittlungen kommen nun auf mehrere Busunternehmer zu, die den Mannheimer hinters Steuer ließen. Die sind verpflichtet, die Lizenzen ihrer Fahrer zu überprüfen.

RND/dpa