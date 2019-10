Berlin

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat den Chef einer bekannten arabischstämmigen Großfamilie in der Hauptstadt sowie drei seiner Brüder angeklagt. Medienberichten zufolge handelt es sich um den Abou-Chaker-Clan, dessen Anführer Arafat Abou-Chaker ist. In der umfangreichen Anklage von etwa 100 Seiten gehe es zum einen um Straftaten zum Nachteil des Rappers Bushido, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag mit. Damit wurden Medienberichte bestätigt.

Der heute 43-jährige mutmaßliche Haupttäter soll demnach im Dezember 2017 versucht haben, von Bushido eine Abfindung für dessen Trennung der langjährigen Geschäftsbeziehungen zu erpressen. Dabei soll der Musiker in einem Büro eingesperrt und mit einer Flasche beworfen worden sein. Laut Sprecherin lauten die Vorwürfe gegen den 43-Jährigen versuchte schwere räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Beleidigung. Den anderen werde Beihilfe vorgeworfen.

Lesen Sie auch: „Clans betrachten die deutsche Gesellschaft als Beutegesellschaft“

Clanmitglied soll seine zwei Kinder aus Dänemark entführt haben

Einem 38 Jahre alten Angeschuldigten wird zum anderen laut Sprecherin die Entziehung Minderjähriger zur Last gelegt. Er soll vor knapp einem Jahr seine zwei Kinder aus Dänemark entführt und nach Deutschland zu seiner Mutter gebracht haben. Die Ehefrau und Mutter der Kinder soll mit ihnen ins Ausland geflüchtet sein.

Die Verdächtigen sind auf freiem Fuß. Das Landgericht muss nun entscheiden, ob die Anklage zulässig ist. Erst wenn dies bejaht ist, kann der Termin für eine Hauptverhandlung festgelegt werden.

Arafat Abou-Chaker im Januar im Gerichtssaal verhaftet

Arafat Abou-Chaker, ein früherer Geschäftspartner von Bushido, war im Januar überraschend in einem Berliner Gerichtssaal verhaftet worden, der Haftbefehl wurde aber wenig später aufgehoben. Der dringende Tatverdacht zu einer versuchten Anstiftung zur Entführung von Familienangehörigen Bushidos sei nicht haltbar, hieß es damals.

RND/dpa/seb