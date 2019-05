Köln

Komikerin Carolin Kebekus (38) teilt mit Model Heidi Klum (45) die Geburtsstadt Bergisch Gladbach – eine mögliche Hochzeit von Klum mit dem Musiker Tom Kaulitz (29) dort interessiert Kebekus aber überhaupt nicht.

„Ich glaube, das würde mir wahnsinnig am Arsch vorbeigehen, wo die heiratet. Also das wäre mir wirklich scheißegal“, sagte die Komikerin in Köln. Nach der Verlobung von Heidi Klum und Tom Kaulitz war Bergisch Gladbach neben Orten wie Capri und Los Angeles als potenzielle Hochzeitslocation im Gespräch. Eine Bestätigung dafür gab es aber bislang nicht.

Schwangerschaftsgerüchte seit Verlobung

Spätestens seit der Verlobung von Modelmama Heidi Klum und „ Tokio Hotel“-Gitarrist Tom Kaulitz kommen auch immer wieder Schwangerschaftsgerüchte auf. Die gehen auch nicht an Heidi Klum vorbei, die am Donnerstagabend wieder in ihrer Show „ Germany’s Next Topmodel“ zu sehen ist.

In ihrer Instagram-Story reagiert sie belustigt auf einen englischsprachigen Artikel, in dem ihr angeblicher Fitnesstrainer David Kirsch zu Wort kommt und als „Brautdiät“ vor Heidi Klums Hochzeit empfiehlt, mindestens zwei Wochen vor der Trauung unter anderem auf Zucker, Gluten und Alkohol zu verzichten.

Heidi Klum : „Ich hatte keinen Trainer, seit mein Sohn Johan geboren ist“

Heidi Klums Antwort darauf: „Ich hatte keinen Trainer mehr, seit mein Sohn Johan geboren ist – und der ist jetzt 12 Jahre alt. Ich sollte wahrscheinlich einen haben, aber tue ich nicht.“ Und ergänzt mit einem lachenden Smiley: „Dann würden die Leute vielleicht aufhören zu sagen, dass ich schwanger bin.“

So richtig lästig findet sie die Schwangerschaftsgerüchte aber scheinbar nicht – greift sie sie doch immer wieder selbst auf.

Von RND/dpa/hsc