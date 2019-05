Cala Millor

Nach längerem Hin und Her und Unzufriedenheit mit möglichen Partnern hat Daniela Büchner (41), die Frau des verstorbenen TV-Auswanderers „Malle-Jens“ (49), die Faneteria wiedereröffnet – das Café in Cala Milor auf Mallorca, das sie vergangenes Jahr noch gemeinsam mit ihrem Mann aufgebaut hatte.

Dabei waren neben ihrer Familie auch Sternchen wie Sänger Marc Terenzi (40) und Ex-„Bachelor“-Kandidatin Kattia Vides (31) vor Ort. Daniela Büchner betreibt das Café nicht allein – sie hat jetzt Partner: Marco und Tamara Gülpen, Hostalbetreiber vom Ballermann. Auch die Macher der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“, durch die Jens Büchner bekannt wurde, waren mit dabei.

Viele Menschen kommen zur Eröffnung der Faneteria von Daniela Büchner

In Gedenken an den toten „Malle-Jens“ ließen Danni Büchner und die Besucher rote Luftballons steigen, Fotos des Paares wurden in dem Lokal aufgehängt.

Neben der Freude über die emotionale Eröffnung – bei der Begrüßungsrede flossen bei Büchner und ihren Kindern die Tränen – kam es auch zu einem Ausraster, wie ein „Bild“-Video zeigt. Demzufolge kam nämlich eine Ex-Angestellte, Josephin P., zur Eröffnung und filmte live – dabei hatte sie eigentlich Hausverbot. Und das setzte Daniela Büchner auch, wie im Video zu sehen, strikt durch: „Verpiss dich“, schrie die Witwe immer wieder und beförderte die junge Frau aus dem Café.

Daniela Büchner : „Das war für die ganze Familie ein sehr emotionaler Moment“

Der „Bild“ sagte Büchner dazu: „Habt ihr gesehen, wie ich die aus dem Laden geworfen habe? Ich kann echt zur Furie werden!“ Und weiter zur Eröffnung: „Das war für die ganze Familie ein sehr emotionaler Moment. Schließlich waren wir einer mehr, als wir vor einem Jahr eröffnet haben. Der Wichtigste von uns fehlt. Ich hoffe, Jens sieht von oben, wie viele Menschen zu seinen Ehren gekommen sind.“

Kult-Auswanderer Jens Büchner starb im November an Lungenkrebs. Seine letzten Momente wurden noch mit seiner Zustimmung bei Vox gezeigt.

