Berlin

Es ist sein erster Deutscher Filmpreis als Präsident der Filmakademie und Ulrich Matthes (59) legte gleich ordentlich los! Der Filmpreis wird am Freitagnachmittag im Berliner Palais am Funkturm aufgezeichnet, läuft am gleichen Abend um 22.55 Uhr im ZDF.

Zur Verabschiedung von Iris Berben (68) die den Job neun Jahre innehatte, überrascht Matthes sie mit dem Song „The Lady is a Tramp“ von Frank Sinatra auf der Bühne. Iris Berben weint vor Rührung, sagt: „Ich bin froh, dass ich nicht mehr so aufgeregt bin, hier zu stehen. Danke für eure Bereitschaft, mich so anzunehmen. Und nun: Nehmt diesen wunderbaren Mann bitte auch so an.“

Doch Matthes kann auch austeilen – und das direkt am Anfang. Er lobt im Saal die Zusammenarbeit mit Partner BMW, sagt: „ich hoffe das geht noch lange so, sollte nur nicht Kevin Kühnert Kanzler werden.“ Ganz ungeplant wirkt der Spruch nicht, Matthes fügt hinzu: „Ich will keine Witze auf Kosten der SPD machen, die haben es schon schwer genug. Aber es durchzuckte mich eben so...“.

Von Lena Obschinsky/RND