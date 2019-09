Berlin

Die Tafeln in Deutschland verzeichnen nach eigenen Angaben einen starken Kundenzuwachs. Die Zahl der Menschen, die dort etwa regelmäßig gespendete Lebensmittel beziehen, sei nach einer Hochrechnung innerhalb eines Jahres um zehn Prozent auf aktuell 1,65 Millionen Menschen gestiegen, sagte der Vorsitzende des Vereins Tafel Deutschland, Jochen Brühl, am Mittwoch in Berlin. Als "besonders dramatisch" bezeichnete er einen 20-prozentigen Anstieg bei der Gruppe der Senioren. Diese gingen wegen niedriger Renten oder Grundsicherung im Alter zur Tafel. "Altersarmut wird uns in den kommenden Jahren mit einer Wucht überrollen", warnte Brühl.

Unter dem Dach des Vereins sammeln bundesweit knapp 950 Tafeln überschüssige, aber noch genießbare Lebensmittel etwa von Bäckern und Supermärkten ein - 265.000 Tonnen im Jahr. Dabei sind mehr als 60.000 Ehrenamtliche aktiv. Die Ware wird kostenlos oder gegen einen geringen Betrag an Bedürftige ausgegeben, meist Langzeitarbeitslose.

RND/dpa/hsc