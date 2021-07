Drei Meter lange Python ausgebüxt

Haldensleben

Die Polizei warnt vor einer drei Meter langen Würgeschlange, die in Haldensleben (Landkreis Börde) ausgebrochen ist. Die privat gehaltene Python wird seit Samstag vermisst und ist vermutlich noch in der Stadt unterwegs, wie die Beamten am Sonntagmorgen mitteilten.

Das Reptil hat demnach einen grünlichen Farbton. Wer die Schlange sieht, sollte unbedingt Abstand halten und den Notruf 110 oder 112 wählen. Pythons leben normalerweise in Afrika, Asien sowie in Australien. Sie umschlingen ihre Beute zum Töten.

RND/dpa