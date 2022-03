Dreifachmord von Starnberg: Hauptangeklagter äußert sich nach monatelangem Schweigen

München

Im Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord von Starnberg hat der Hauptangeklagte von angeblichen Amoklaufplänen des Opfers berichtet. Seinem Kumpel sei es darum gegangen, „viele Menschen zu töten“, sagte der 22-Jährige am Donnerstag vor dem Landgericht München II. Die Pläne seien immer konkreter geworden: „Irgendwann habe ich gemerkt, dass es sein Ernst ist.“

Der 22-Jährige hatte sich in einer überraschenden Wende am Montag, nach Monaten des Schweigens, erstmals zu den Vorwürfen geäußert und gestanden, seinen Freund und dessen Eltern in deren Villa in Starnberg erschossen zu haben. Er habe damit ein von seinem Freund geplantes Massaker am Bahnhof München-Pasing verhindern wollen.

Kumpel soll ihm Waffe an den Kopf gehalten haben

Am Donnerstag sagte er auf Nachfrage des Gerichts, sein Kumpel habe ihm eine Waffe an den Kopf gehalten und ihm gedroht, ihn und seine Familie zu erschießen, sollte er die Pläne für den Amoklauf verraten.

Die Staatsanwaltschaft München II wirft ihm und dem mutmaßlichen Komplizen, dessen Anwälte nun das Verwaltungsgericht eingeschaltet haben, Mord, besonders schweren Raub und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor.

Polizeistreife entdeckte Leichen der Eltern und des Sohnes

Eine Polizeistreife hatte die Leichen der Eltern und des Sohnes am 12. Januar 2020 entdeckt, nachdem die Tochter sich Sorgen gemacht und Alarm geschlagen hatte. Die Eltern lagen im Schlafanzug im ersten Stock des Einfamilienhauses, die Leiche des Sohnes wurde in dessen Zimmer entdeckt. Eine von zwei Pistolen lag neben ihm. Zunächst vermutete die Polizei deshalb, dass er erst seine Eltern und dann sich selbst erschossen habe. Allerdings fehlte ein Abschiedsbrief - eine der Ungereimtheiten, die die Ermittler stutzig machten.

Die weiteren Ermittlungen führten dann zu dem Hauptangeklagten. Die Verteidiger des mitangeklagten, mutmaßlichen Komplizen kündigten an, den 22-Jährigen ebenfalls ins Kreuzverhör nehmen zu wollen. 1.550 Fragen an ihn hätten sie bereits vorbereitet, sagte Rechtsanwalt Alexander Stevens.

