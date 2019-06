Paris

Bekommt die durch einen Brand verwüstete Kathedrale Notre-Dame in Paris ein Glasdach? Ja – zumindest wenn es nach den Designern geht, die auch das Konzept der Apple Stores entwickelt haben. Das Studio Eight Inc. mit Sitz in San Francisco hat sich mit einem eigenen Vorschlag in die Debatte um die Rekonstruktion des Pariser Wahrzeichens eingeschaltet. Note Dame solle dabei dem Vorbild der Stores des iPhone-Herstellers folgen – und durch eine offene, lichtdurchflutete Architektur Transparenz ausstrahlen.

Die Idee: Das zerstörte Kirchendach wird originalgetreu wieder aufgebaut – allerdings aus Glas. Das Material biete die beste Voraussetzung dafür, dem historisch-gotischen Charakter der Kirche gerecht zu werden und gleichzeitig die Erinnerung an die „zeitliche Natur des Gebäudes“ hervorzuheben, heißt es in der Projektbeschreibung. Den Designern schwebt für den Wiederaufbau sogenanntes Strukturglas vor, das dicker und widerstandsfähiger ist als normales Glas.

Nach dem Kirchen-Brand am 15. April, bei dem der Dachstuhl und der dazu gehörende, mehr als 90 Meter hohe Turm eingestürzt waren, hat die französische Regierung angekündigt, Notre Dame innerhalb von fünf Jahren wieder aufzubauen. Architekten aus aller Welt sollen dabei helfen. Die Pariser Regierung hat dafür einen internationalen Ideenwettbewerb angekündigt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte, er wünsche sich einen „erfinderischen Wiederaufbau“.

Ob er damit eine Rekonstruktion im Apple-Stil meinte, ist allerdings fraglich.

Lesen Sie auch: Chef-Architekt warnt: Notre-Dame könnte noch einstürzen

Von RND