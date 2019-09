Idar-Oberstein

Bei einem Brand in einem Pflegeheim ist in Rheinland-Pfalz ein Mensch ums Leben gekommen. "21 weitere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Die Feuerwehr rückte am späten Samstagabend mit einem Großaufgebot in Idar-Oberstein an, einer kleinen Stadt östlich von Trier. Als die Retter dort vorfuhren, schlugen bereits Flammen aus mehreren Zimmern im Obergeschoss des Gebäudes.

Notärzte und Sanitäter versorgten die Opfer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Warum es brannte, konnten die Behörden am Sonntagmorgen noch nicht sagen.

RND/dpa