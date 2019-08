München

Einem Kleinkind den Autoschlüssel zum Spielen geben - das kann gefährlich werden: Die Polizei hat am Freitag in einem Parkhaus am Flughafen München einen Einjährigen gerettet, der den Wagen seiner Mama von innen verriegelt hatte. Die Mutter habe dem im Auto sitzenden Jungen den Schlüssel gegeben, um sich in Ruhe ums Gepäck kümmern zu können, teilte die Polizei mit. Als sie dann den Kleinen aus dem Wagen nehmen wollte, stellte sie fest, dass er die Türen verriegelt hatte.

Die Versuche der 35-Jährigen, den Sohn wieder zum Öffnen des Wagens zu bewegen, führten laut Mitteilung dazu, dass er den Schlüssel in den Fußraum fallen ließ. Zwei Streifen eilten «der völlig aufgelösten Mutter» zur Hilfe: Einer der Polizisten habe das lautstark weinende Kind beruhigen können, der andere eine Tür so weit geöffnet, dass der Schlüssel herausgefischt werden konnte.

RND/dpa