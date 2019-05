Karlsruhe

Die europaweit erste Altersresidenz für Asiatische Elefanten ist fertig - der Karlsruher Zoo eröffnete am Montag eine neue Außenanlage für die Dickhäuter. Sie soll alten Elefantendamen aus Zoos und ausgedienten Zirkuselefanten als Bleibe dienen. „Die Altersresidenz für Asiatische Elefanten ist ein einmaliges Projekt in Europa“, sagte Zoodirektor Matthias Reinschmidt.

Wenn Zirkusse aus der Elefantenhaltung aussteigen möchten, bräuchten sie eine Perspektive für die Tiere. „Einen Elefanten kann man nicht einfach so im Tierheim abgeben. Wir bieten da eine Lösung an“, so Reinschmidt. Neu sei auch die doppelte Nutzung: Tagsüber sind die Elefanten in der Anlage, abends und nachts die Flusspferde.

Bis zu fünf Asiatische Elefanten können in Anlage gehalten werden

Mit der 1,4 Millionen Euro teuren und über 3000 Quadratmeter großen Außenanlage verdreifacht sich der Platz für die Elefanten - und die Flusspferde Kathy und Platsch bekommen neuen Bewegungsspielraum. Die Anlage umfasst neben dem Badebecken eine Elefantendusche in Form eines Wasserfalls, einen Futterbaum und eine Riesen-Waage zur Gewichtskontrolle. Bis zu fünf Asiatische Elefanten können hier gehalten werden. Bereits im Karlsruher Zoo leben die Elefanten-Damen Jenny (36 Jahre) und Nanda (52).

Der Deutsche Tierschutzbund spricht von einem Projekt mit „Licht und Schatten“. Für Tiere mit schwieriger Vorgeschichte sei das Vorhaben zunächst positiv. Nach wie vor sei aber in Karlsruhe im Innern zu wenig Platz. Asiatische Elefanten gelten als stark bedroht. Mit bis zu sechs Tonnen Gewicht und bis zu drei Metern Höhe sind sie etwas kleiner als Afrikanische Elefanten.

Von RND/dpa