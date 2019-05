Paris

Bei der Chanel-Cruise-Show 2019/20 zeigt Karl Lagerfelds Nachfolgerin Virginie Viard zum ersten Mal eine Kollektion, die ohne das Mitwirken des Designers entstanden ist. Viard präsentierte am Donnerstagmittag einen neuen tragbaren Look, der vor allem mit schwarzen Leggings unter Tweed-Blazern in knalligen Bonbonfarben hervorstach.

Am Ende ehrte sie ihren Vorgänger, in dem sie ein Model mit einem wadenlangen schwarzen Kleid und weißem hohen Kragen über den Laufsteg schickte. Der Look erinnerte an den Stil Lagerfelds.

Ein Model trägt eine Kreation mit hohem weißem Kragen, der an Karl Lagerfeld erinnert, aus der Cruise-Kollektion für 2019/2020 von Chanel. Quelle: Christophe Ena/AP/dpa

Pariser Grand Palais wurde für Chanel-Show in Bahnhof verwandelt

Veranstaltet wurde die Show im Pariser Grand Palais, der für diesen Anlass in einen riesigen Bahnhof verwandelt worden war. Der deutsche Modeschöpfer und langjährige führende Kopf von Chanel war im Februar dieses Jahres gestorben.

Zur Galerie Karl Lagerfelds Nachfolgerin Virginie Viard hat am Donnerstag in Paris die erste Chanel-Kollektion präsentiert, die ohne das Mitwirken des verstorbenen Modeschöpfers entstanden ist.

Von RND/dpa