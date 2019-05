Los Angeles

Der frühere Basketball-Star Lamar Odom (39), der mehrere Jahre mit US-Sternchen Khloé Kardashian (34) verheiratet war, gibt an, sexsüchtig zu sein. „Solange ich mich erinnern kann, bin ich von Sex besessen“, schrieb Odom in seiner Autobiografie „Darkness to Light“, aus der das „People“-Magazin am Mittwoch (Ortszeit) zitierte. Er habe mit über 2000 Frauen geschlafen, etwa mit Prostituierten und Striptease-Tänzerinnen.

Der Ex-Sportler schreibt auch, er habe Kardashian während ihrer Ehe immer wieder betrogen. „Ich war geschockt und es war mir peinlich. Ich hätte es gerne rückgängig gemacht, aber das kannst du nicht“, sagte er in einem „People“-Interview. Er habe ein Problem gehabt.

Odom und die Schwester von Kim Kardashian hatten 2009 geheiratet

Odom und die Schwester von Kim Kardashian hatten 2009 geheiratet und waren unter anderem in der Realityshow „Khloé & Lamar“ zu sehen. 2013 reichte sie erstmals die Scheidung an, nahm dies später aber zunächst zurück. 2015 starb der frühere Sportstar in einem Bordell in Nevada fast an einer Überdosis. Dies habe ihn wachgerüttelt, erklärte Odom.

Von RND/dpa