Magdeburg

Gar nicht wie ein Engel: Das ehemalige „ No Angels“-Mitglied Sandy Mölling steht zurzeit für das Open-Air-Musical „ Chicago“ in Magdeburg auf der Bühne. Die Schlagzeilen beherrscht die 38-Jährige dabei allerdings weniger wegen ihrer Gesangs- und Schauspielkünste – vielmehr sorgt eine Sex-Szene für reichlich Aufmerksamkeit.

Der Magdeburger Dom ist seit 14. Juni Kulisse für das Open-Air-Musical „ Chicago“, und in die Hauptrolle der Roxie Hart, die unter Mordverdacht ins Gefängnis von Chicago gebracht wird, schlüpft die Sängerin Sandy Mölling. Die Handlung: Roxie Hart soll ihren Liebhaber erschossen haben und trifft auf eine ebenfalls Mordverdächtige, die sich von einem gewieften Anwalt vertreten lässt. Der macht seine Mandantinnen zu Stars.

Musical „ Chicago “: Ex-„No Angel“ Sandy Mölling spärlich bekleidet auf der Bühne

Passend zur aktuellen Hitzewelle geht es auch auf der Bühne teils heiß her: In einigen Szenen ist Sandy Mölling spärlich bekleidet in Unterwäsche zu sehen. Ein Kollege muss für die Bett-Szenen sogar komplett die Hosen runter lassen und präsentiert seinen nackten Hintern. „Wir haben dennoch darauf geachtet, dass auch jüngere Besucher das Open-Air-Spektakel erleben können“, ließ das Theater Magdeburg laut „Bild“-Zeitung mitteilen.

Sandy Mölling war zuletzt regelmäßig als Schauspielerin zu sehen – unter anderem hatte sie 2016 bei den Bad Hersfelder Festspielen die Rolle der einfältigen Blumenfrau Eliza Doolittle in dem Musical „My Fair Lady“ übernommen. Fans haben noch bis zum 7. Juli die Chance, das Stück „ Chicago“ in Magdeburg zu sehen.

Von RND/seb