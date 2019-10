Mannheim

Mehrere Besucher der Mannheimer Oktobermess haben über eine Stunde in einer Achterbahn festgesteckt. Wegen eines technischen Defekts hätten sieben Menschen in Gondeln des Fahrgeschäfts in bis zu zehn Meter Höhe ausharren müssen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Sie wurden durch die Feuerwehr gerettet.

Das Fahrgeschäft "Euro Coaster" habe abrupt gestoppt, nachdem sich Teile der Beleuchtung gelöst hatten. Drei Fahrgäste wurden dadurch leicht verletzt. Wie es zu dem technischen Defekt kam, war vorerst unklar.

RND/dpa