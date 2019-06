Saint-Tropez

Eigentlich wollte Spielerfrau und Schmuckdesignerin Cathy Hummels nur einen Schnappschuss von ihrem Besuch in Saint-Tropez bei Instagram posten. Dazu schrieb sie: „Bye Bye Saint Tropez - Es gibt diese Woche nochmal viel zu tun für mich UND dann geht es endlich in den großen Familienurlaub.“

Doch leider übersah Cathy Hummels eine Kleinigkeit auf dem Foto: ihr rechter Arm ist so unglücklich angewinkelt, so dass es aussieht, als wäre er mit Photoshop entfernt worden. Ihre Fans rätseln auch schon. Eine Userin kommentiert: „Hast du so hart gearbeitet, dass dein rechter Arm abgefallen ist??“ Ein andere Fan schreibt: „Besser Arm ab als arm dran...“

Bisher hat Cathy Hummels noch nicht aufgelöst, ob es eine Photoshop-Panne oder nur eine unglückliche Körperhaltung war. Man darf also noch gespannt sein...

