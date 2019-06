Bremen

In Bremen-Huchting ist am Dienstagnachmittag ein Feuer in einem Altenheim ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot an. Wie Radio Bremen berichtete, stand der gesamte Dachstuhl in Flammen. In dem Altenheim leben rund 170 Bewohner, sie alle sind nach Angaben der Feuerwehr Bremen in Sicherheit gebracht worden. Es gab mehrere Leichtverletzte.

Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. Wie die Feuerwehr gegenüber Radio Bremen sagte, ist das gesamte Dach des mehrgeschossigen Gebäudes abgebrannt. Die Rauchsäule war in Bremen kilometerweit zu sehen.

Mehr in Kürze.

Von RND/frs