Urbach

Einem Leguan hat die Feuerwehr in Baden-Württemberg von einem Baum helfen müssen. " Katzen klar, aber einen Leguan hatten wir noch nie", sagte Einsatzleiter Michael Hurlebans am Sonntag nach dem ungewöhnlichen Einsatz in Urbach.

Der eineinhalb Meter lange Freddy riss demnach von seinem Zuhause aus und wurde später von Passanten im Baum entdeckt. Die Feuerwehr stellte eine Leiter auf, hinauf kletterte dann aber der Besitzer und brachte sein Tier unbeschadet aus knapp drei Metern Höhe runter auf den Boden.

RND/dpa