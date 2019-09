Göttingen

Nach einem Gewaltverbrechen auf offener Straße ist eine Frau in Göttingen gestorben. Der Täter sei auf der Flucht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Nach ihm werde unter anderem per Hubschrauber gefahndet.

Die ungefähr 45 Jahre alte Frau und der etwa gleichaltrige Tatverdächtige seien den bisherigen Ermittlungen zufolge am Mittag im Stadtteil Grone auf der Straße in Streit geraten, sagte die Sprecherin. Dabei habe der Mann die Frau massiv angegriffen und sie so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort starb.

Täter attackierte Zeugen, die helfen wollten

Zeugen, die der Frau helfen wollten, seien ebenfalls attackiert worden. Dabei habe zumindest eine Frau so schwere Verletzungen erlitten, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Informationen, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handelte, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Zu Einzelheiten der Tat und einem möglichen Motiv gab es zunächst keine konkreten Angaben.

Täter flüchtete auf Fahrrad

Nach der Tat flüchtete der Mann auf einem Fahrrad. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot an Beamten nach dem Verdächtigen. Dabei war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Bis zum Nachmittag gab es von dem Mann keine konkrete Spur. Die Ermittler warnten die Bevölkerung, weil der Mann möglicherweise noch bewaffnet sei.

Während der Großfahndung sperrte die Deutsche Bahn vorsorglich den Göttinger Bahnhof und die Strecke zwischen Hannover beziehungsweise Hildesheim und Kassel. Mehrere Züge im Fernverkehr wurden umgeleitet. Die Sperrung wurde nach rund zwei Stunden aufgehoben.

RND/dpa