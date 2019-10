Lichtenau

Eine 76-Jährige ist in Lichtenau ( Landkreis Mittelsachsen) von ihrem eigenen Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Die Seniorin habe das Fahrzeug am Dienstagabend in der Garage abgestellt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Dabei vergaß sie vermutlich, die Handbremse anzuziehen, so dass das Auto beim Abschließen aus der Garage rollte.

Frau wollte Auto anhalten

Weil die 76-Jährige wohl versuchte, das Fahrzeug anzuhalten, wurde sie von ihm erfasst, mitgeschleift und verletzt, so die Polizei. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

RND/dpa