Fridays for Future lädt Sängerin von Demo aus – weil sie Dreadlocks hat

Die Klimaaktivistinnen- und Aktivisten von Fridays for Future haben eine gebuchte Band von der geplanten Klima-Demo am Freitag in Hannover ausgeladen, weil die Sängerin Dreadlocks trägt. Die Band machte in den sozialen Medien eine Nachricht von Fridays for Future öffentlich. „Dreadlocks bei weißen Menschen sind eine Form der kulturellen Aneignung“, hieß es demnach „da es in den Zeiten der Sklaverei von weißen Menschen als ein Zeichen der Unterdrückung genutzt wurde.“ Zunächst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Die Organisatorinnen und Organisatoren der Demo gaben der Sängerin aber eine Option: „Solltest du dich bis Freitag dazu entscheiden, deine Dreadlocks abzuschneiden, würden wir dich natürlich auf der Demo begrüßen und spielen lassen.“ Gerne sei man auch bereit, „in den Tagen nach der Demo diesbezüglich in einen Austausch zu gehen“.

Band zeigt sich enttäuscht

Ronja Maltzahn selbst reagierte enttäuscht auf die Absage. „Wir hatten uns darauf gefreut, ein Zeichen für Frieden und gegen Diskriminierung mit unserer Musik setzen zu dürfen“, schrieb die Band auf Instagram, „schade, dass wir aufgrund von äußerlichen Merkmalen davon ausgeschlossen werden.“

Fridays for Future bestätigte auf Anfrage der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ die Absage und die Begründung dafür, äußerte aber deutliches Bedauern bezüglich der Form.

Am Freitag wollen die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future im Rahmen eines globalen Klimastreiks in mehreren Städten demonstrieren – unter anderem vor dem Opernhaus in Hannover.

