Lorsch

Ein Autofahrer hat einen schweren Lastwagenunfall auf der Autobahn 67 in Südhessen gefilmt und dabei eine Polizistin gefährdet. Der 56-Jährige sei später in seiner Wohnung vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mit.

Bei dem Unfall am Dienstagabend nahe Lorsch war ein Lkw in Brand geraten. Es gab eine leicht verletzte Person. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet. Der Autofahrer filmte das Geschehen mit seinem Handy. Daraufhin wurde er von einer Polizistin gestoppt. Obwohl die Frau ihre Hand im offenen Autofenster des Mannes hatte, gab er Gas und fuhr davon. Verletzt wurde die Polizistin nicht.

Von RND/dpa