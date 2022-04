Glätteunfälle in Teilen Deutschlands: Ein Toter in Niedersachsen

Berlin

In mehreren Regionen Deutschlands ist es in der Nacht zu Sonntag und am frühen Morgen zu Glätteunfällen gekommen. In der niedersächsischen Gemeinde Bad Essen starb ein Mensch bei einem Unfall, wie ein Polizeisprecher sagte. Drei Menschen wurden verletzt.

Im Landkreis Osnabrück kam es zu mehreren weiteren Glätteunfällen, unter anderem auf der Autobahn 1. Auch im sächsischen Vogtlandkreis waren die Straßen gefährlich glatt. Eine junge Frau verlor die Kontrolle über ihr Auto, der Wagen überschlug sich. Die 19-Jährige wurde eingeklemmt und verletzt.

Minusgrade in der Mitte Deutschlands und im Süden

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach war es am Sonntagmorgen vor allem in der Mitte Deutschlands und im Süden frostig bei Minusgraden. Besonders im Bergland herrsche Glättegefahr durch gefrierende Nässe, Schneematsch und geringen Neuschnee. Tagsüber wurden zwar noch einzelne Schneeschauer erwartet, mit Straßenglätte sei aber kaum noch zu rechnen, hieß es.

RND/dpa