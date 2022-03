Griechenland setzt Strafen für ungeimpfte Seniorinnen und Senioren aus

Athen

Die griechische Regierung macht einen Rückzieher bei der Durchsetzung der Impfpflicht für Senioren: Ungeimpfte müssen vorerst nicht mehr mit Bestrafung rechnen. Im Herbst könnte das Thema aber wieder auf die Tagesordnung kommen.

Im vergangenen September führte Griechenland eine Corona-Impfpflicht für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen und in den Pflegeberufen ein. Mitte Januar dieses Jahres folgte dann die Impfpflicht für alle über 60-Jährigen. Um sie durchzusetzen, drohte die Regierung Bußgelder an: Wer sich nicht impfen ließ, musste fortan 100 Euro Strafe zahlen – Monat für Monat. Das ist viel Geld in Griechenland, wo die Hälfte der Rentnerinnen und Rentner mit weniger als 700 Euro im Monat auskommen müssen. Jetzt verzichtet die Regierung auf die Strafen. Am Mittwoch kündigte Gesundheitsminister Thanos Plevris an, dass die Bußgelder ab 15. April ausgesetzt werden.

Impfpflicht bleibt bestehen

Betroffen sind 317.962 Seniorinnen und Senioren im Alter über 60, die bisher der Impfpflicht nicht Folge leisteten. Gegen sie wurden für die Zeit von Mitte Januar bis Mitte April Bußgelder von jeweils 300 Euro verhängt. Eingetrieben werden die Strafen von den Finanzbehörden. Die Überprüfung der Impfpflicht ist relativ einfach, weil es in Griechenland ein zentrales Impfregister gibt. Bei einem Abgleich mit den Sozialversicherungsnummern oder der Steuer-ID, die jeder in Griechenland hat, können die Behörden sehr schnell feststellen, wer geimpft oder nicht geimpft ist. Ausnahmen von der Impfpflicht gibt es nur für Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können und ein entsprechendes Attest beibringen.

Auch wenn die Verhängung der Bußgelder nun ausgesetzt wird, bleibt die Impfpflicht bestehen. Und je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt, könnten die Strafen wieder aktuell werden: Gesundheitsminister Plevris will die Aussetzung in September überprüfen.

Von Gerd Höhler/RND