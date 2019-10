Berchtesgaden

In der Christophorus-Grund- und Mittelschule Buchenhöhe in Berchtesgaden ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Ein Kind habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, sagte eine Polizeisprecherin. Der Brand habe das Gebäude der privaten Schule erfasst. Die Ursache war zunächst unbekannt.

Schaden in Millionenhöhe in Berchtesgaden

Die Einsatzkräfte gehen derzeit von einem Schaden in Höhe von zwei Millionen Euro aus. Am Morgen waren die Löscharbeiten noch im Gange. Es seien 13 Feuerwehren im Einsatz, darunter auch zwei aus Österreich. Über die Brandursache war zunächst nichts bekannt.

Die Schule in der Grund- und Mittelschule des Asthmazentrum Buchenhöhe fällt am Freitag aus. Nicht betroffen sei das Christophorus-Schulzentrum am Dürreck.

