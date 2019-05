München

Verwandte, Freunde und Weggefährten können der Schauspielerin Hannelore Elsner am Freitag (12 Uhr) in München die letzte Ehre erweisen. Mittags beginnt in der katholischen Jesuitenkirche St. Michael in der Altstadt eine öffentliche Trauerfeier, zu der neben der Familie viele geladene Gäste erwartet werden, die über einen schwarzen Teppich schreiten.

Die Trauerreden halten die Schauspielerin Nina Eichinger und die Regisseurin Doris Dörrie. Die Beisetzung soll später im kleinen Kreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Elsner hatte zuletzt in Frankfurt am Main gelebt. Am Ostersonntag war sie im Alter von 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in München gestorben. Sie galt als eine der großen Diven des deutschen Films. Im Laufe ihrer langen Karriere hatte sie zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Deutschen und den Bayerischen Filmpreis sowie den Grimme-Preis.

Von RND/Dpa