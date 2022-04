Am Freitag haben sich die Landeskriminalämter in acht Bundesländern an einem europaweiten Aktionstag beteiligt. Dabei sind die Wohnungen von Personen durchsucht worden, die in sozialen Netzwerken unter anderem zur Tötung eines Politikers aufgerufen haben. Alleine in Hessen haben sich die Ermittlungen gegen sechs Männer und zwei Frauen gerichtet.