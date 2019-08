Potsdam/Capri

Er gehörte zur erlesenen Schar der Hochzeitsgäste: Stardesigner Wolfgang Joop feierte zusammen mit Model Heidi Klum und „ Tokio Hotel“-Gitarrist Tom Kaulitz auf einer Luxusjacht vor Capri. „Wie zwei Kinder, die ihr großes Happy End feiern wollen“ wirkte das Paar auf den von der dreitägigen Feier hingerissenen Potsdamer Designer. „ Heidi ist ein gelungenes Symbol absoluter Emanzipation, Modernität und Selbstständigkeit“, schwärmte Joop gegenüber der „Märkischen Allgemeinen“. Ihr Kleid von Valentino habe sie später „quasi zertanzt“.

Joop : “Es war berührend, herzzerreißend”

Das Schönste für den Klum-Vertrauten waren „Heidis kaum geschminktes Gesicht und ihre Fröhlichkeit“ gewesen. „Es war berührend, herzzerreißend – diese Hochzeit ist ein wirklicher Höhepunkt in ihrem Leben. Sie hat die große Liebe getroffen; das hat man ihr angesehen, aber das hat sie mir auch gesagt“, so Joop. Klum kennt er aus seiner Zeit als Juror in ihrer Show „Germany’s Next Top-Model“.

Der Potsdamer Designer erinnerte sich an einige plastische Details, auch die maritime Location betreffend, ein einstiges Kriegsschiff, das Tanker-Tycoon Aristoteles Onassis zur Luxusjacht umgebaut hatte: „Die Barhocker sind mit Vorhäuten von Walen bespannt; die Füße kann man auf Walzähnen abstützen“, sagte Joop der MAZ.