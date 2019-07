Deutschland wärmer als Südeuropa

Ob Athen, Ibiza oder Lissabon - in vielen südeuropäischen Urlaubsorten war es am Donnerstag kühler als in Deutschland. Wie aus einer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach veröffentlichten Tabelle hervorgeht, wurden zur Mittagszeit in Kairo 35,0 Grad gemessen. Zum Vergleich: Zur gleichen Zeit waren es in Köln bereits 39,2 und am Frankfurter Flughafen 37,8 Grad. In Athen betrug die Lufttemperatur um 12.00 Uhr 30,9 Grad, auf Ibiza 30,0 und in Lissabon gerade einmal 26,5 Grad.