Hurrikan "Dorian" hat auf seinem Weg Richtung Florida weiter an Kraft gewonnen. Das Nationale Hurrikanwarnzentrum der USA stufte ihn zu einem "extrem gefährlichen" Sturm der zweithöchsten Stufe 4 hinauf. Am Samstag hielt er mit Windgeschwindigkeiten von 225 Kilometern pro Stunde auf die nordwestlichen Inseln der Bahamas zu, in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) dürfte er Florida erreichen.

Meteorologen konnten nicht mit Sicherheit sagen, ob er direkt die Ostküste Floridas treffen oder eher daran vorbeiziehen würde. Nach einigen Computermodellen war es möglich, dass "Dorian" vor der Küste nach Norden abziehen könnte. "Es gibt Hoffnung", sagte Meteorologe Jeff Masters von Weather Underground.

"Sehr kraftvoller Ort", sagt Trump über sein Anwesen

Millionen Menschen in Florida bereiteten sich aber bereits auf den Sturm vor, heftigen Regen und Sturmfluten vor, verrammelten Fenster und stockten Vorräte auf. Unter anderem lagen im potenziellen Kurs von "Dorian" auch Walt Disney World und Präsident Donald Trumps Anwesen Mar-a-Lago. Auf die Frage eines Reporters, ob er sich Sorgen mache, sagte Trump am Freitag: "Ja, es scheint so, als ob Mar-a-Lago mitten drin ist, aber sehen Sie Mar-a-Lago kommt schon selbst klar. Es ist ein sehr kraftvoller Ort."

Trump hat für Florida vorsorglich den Notstand ausgerufen. Großflächige Evakuierungen wurden zunächst keine angeordnet, da der Sturm, der sich nur mit 17 Kilometern pro Stunde fortbewegt, noch Tage brauchen wird. Und auch Disney World blieb am langen Wochenende - in den USA ist am Montag Feiertag - weiter geöffnet. "Manchmal wenn man zu früh evakuiert, könnte man in den Pfad des Sturms hinein evakuieren, wenn er sich verändert", sagte der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. In einigen Bezirken wurden allerdings Bewohner tiefer liegender Gegenden bereits darauf vorbereitet, am Sonntag ihre Häuser und Wohnwagen zu verlassen.

Auf den Bahamas wurde "Dorian" am Sonntag erwartet. Sturmfluten könnten dabei den Wasserspiegel um bis zu fünf Meter anheben.

