Großbeeren

Eigentlich sind Handys im Gefängnis streng verboten. Insassen der JVA Heidering soll es nun allerdings gelungen sein, in regelmäßigen Abständen ihr Essen hinter Gittern zu fotografieren. Unter dem Account "Gefängniscuisine" (hat mittlerweile schon mehr als 1400 Follower) laden Insassen seit Anfang August ihr Essen aus dem Gefängnis hoch.

Der "Bild"-Zeitung sollen die Gefangenen geschrieben haben: "Wir möchten auf die Missstände beim Essen aufmerksam machen. Diese Ernährung deckt nicht den benötigten Bedarf“. Auf dem Kanal selbst kommentieren sie ihre Fotos mit "Für ein Kind wäre die Portion ausreichend" oder "Ein Essen meiner Kindheit, schlecht interpretiert."

Die "Stuttgarter Zeitung" berichtet, dass es sich um drei Insassen der JVA Heidering handeln soll, die den Account betreiben. Laut Berliner Justizverwaltung hieß es, dass es keinen Grund geben würde, an der Authentizität dieser Aufnahmen zu zweifeln. Einem Justizsprecher zufolge werden die Speisepläne nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zusammen gestellt. Die Gefangenen sollen so eine Verpflegung von etwa 2800 Kilokalorien erhalten - was dem Bedarf eines erwachsenen Mannes entsprechen würde.