Wie oft saßen schon Hinterbliebene vor Ihnen, die verzweifelt waren, weil sie Angehörige oder Freunde ausladen mussten?

Melanie Frank: Das kommt in einigen Gesprächen vor, die Sorge, dass die, die ausgeladen werden, sich nicht so wichtig fühlen wie die, die an der Trauerfeier teilnehmen dürfen. Das bringt diese Menschen zusätzlich zu ihrer Trauer in einen Zwiespalt.

Elvira Schlott: Ich habe bislang großes Glück gehabt und solch eine Situation noch kein einziges Mal erlebt. Die Familien kennen die Situation und gehen aufmerksam damit um. So kam es, dass die Entscheidungen bereits im Vorfeld gefallen waren. Ich weiß aber von Kollegen in anderen Gemeinden, dass es dort diese Fälle gibt.

Hinterbliebene schildern oft, dass es ein Trost sei, wenn viele Menschen zur Beisetzung kommen, weil sie erkennen, von wie vielen Menschen der Verstorbene geschätzt wurde. Diese Erkenntnis bleibt derzeit aus. Wie gehen die Familien damit um?

Elvira Schlott: Neulich sagte der Sohn einer Verstorbenen zu mir: „Ach, Mutter wäre so froh gewesen!“ Normalerweise wäre zu ihrer Beisetzung das halbe Dorf gekommen, doch durch Corona ging das nicht. Das „Aber, man muss ja“-Gefühl konnte guten Herzens ersetzt werden durch ein „Wir dürfen nicht“.

Melanie Frank: Viele Angehörige bekommen stattdessen mehr Kondolenzbriefe oder Anrufe als sonst. Die Menschen versuchen weiterhin, dem anderen beizustehen, nur eben anders. Jedoch kann nichts die Nähe ersetzen, den Trauernden in den Arm zu nehmen oder einfach nur die Hand zu halten.

Trauern ist ein Prozess, die Beisetzung ein wichtiger Schritt. Wie wirkt sich das aktuelle Regelwerk auf die Trauerbewältigung aus?

Melanie Frank: Das Abschiednehmen von einem verstorbenen Menschen ist für die Angehörigen und engen Freunde sehr wichtig. In der ersten Phase der Pandemie waren Beisetzungen nur im kleinsten Kreis unter freiem Himmel möglich. Die Menschen aber sorgten sich so sehr, dass viele diese Gelegenheit nicht wahrgenommen haben. Monate später hörte ich, dass sie sehr darunter leiden, nicht Abschied genommen zu haben. Dieses Gefühl bleibt.

Elvira Schlott: Ich hatte einen Mann in meinem Seniorenkreis, der schwer krank war und der wusste, dass er sterben würde. Wir haben telefoniert, und er fragte mich nach den aktuellen Regeln für Trauerfeiern. Ich sagte ihm, dass Trauerfeiern momentan nicht in der Kirche stattfinden können, und er fragte mich mit seinem trockenen Humor: „Soll ich dann noch ein bisschen warten?“ Wir haben beide gelacht, und er starb, als die Kirchen wieder geöffnet waren. Es war damals meine erste Trauerfeier nach dem ersten Lockdown.

Trauerrednerin Melanie Frank Quelle: hfr

Welch eine rührende Anekdote …

Elvira Schlott: … ja, ich muss aber auch grundsätzlich sagen: Die Gespräche auch mit den Angehörigen sind seit Corona offener und direkter geworden. Dass die Trauerfeiern im engsten Familienkreis stattfinden, tut allen gut, denn so müssen negative Eigenschaften nicht hinter „Mutter hatte immer schon einen starken Charakter“ versteckt werden. Heute heißt es stattdessen auch mal „Es war auch anstrengend mit ihr“.

Am Ende fällt auch noch der Beerdigungskaffee aus.

Elvira Schlott: Ja, und das bedaure ich zutiefst: Ich finde den Beerdigungskaffee fast genauso wichtig wie die Trauerfeier selbst. Das ist grausam, hinterher nicht wenigstens mal miteinander zu schnacken und ein Stück Kuchen zu essen. Was ich feststelle: Die Hinterbliebenen sind stattdessen länger auf dem Friedhof. Diese Zeit braucht man einfach.

Melanie Frank: Das sehe ich ganz genauso. Das Abschiednehmen beim Tod ist genauso wichtig wie das Zusammensein im Leben. Nach so einer Abschiedsfeier schwirrt noch allen sehr viel im Kopf und im Herzen herum – sich in der Phase noch einmal auszutauschen, sich nah zu sein und zu sehen, dass der Verstorbene weiterhin einen Platz im Leben des Anderen hat, nämlich durch die Erinnerungen, tut gut. Zudem baut der Kaffee danach Hürden ab: Es ist auch ein erstes Aufeinanderzugehen, ein neues miteinander Umgehen, nach einem Abschied.

Trotz all der Gründe, die Sie genannt haben und die eine Beisetzung oft zu ihrem Nachteil verändern: Halten Sie die Einschränkungen selbst in diesem sensiblen Bereich für richtig?

Melanie Frank: Gesundheit und Leben stehen an erster Stelle, gleichzeitig haben wir alle den Wunsch, einen verstorbenen Menschen würdevoll zu verabschieden. Rituale dürfen sich auch verändern, aber ein Abschiednehmen war, ist und bleibt wichtig.

Elvira Schlott: Ihre Frage ist furchtbar schwierig. Ich gehe als Pastorin sonst in zwei Seniorenheime, doch derzeit bleibe ich diesen fern. Ich will nicht Auslöser eines Corona-Ausbruchs sein. Aber eines ist doch klar: An Einsamkeit sterben ist auch keine Option.

Pastorin Elvira Schlott Quelle: hfr

Schauen wir mal auf die Zeit nach der Pandemie: Könnte es sein, dass sich das Trauern und die Beisetzung durch die derzeitigen Einschränkungen dauerhaft verändern?

Elvira Schlott: Ich könnte es mir vorstellen. Ich selbst bin während der Corona-Zeit gelassener geworden: Ich lasse mittlerweile zu, während der Trauerfeier zu fotografieren. Auch gehe ich auf die Menschen zu und händige ihnen die Texte aus, die ich vorgetragen habe. Beides kann denen helfen, die nicht dabei sein können. Bleiben könnte auch der Mut zur kleinen Beisetzung. Ich fände es zwar schade, wenn Beisetzungen künftig exklusiv werden und die Nachbarin, die nicht zur Familie gehört, ausgeschlossen wird – aber es gibt manchen Menschen die Möglichkeit zu sagen: „Ich will im kleinen Kreis Abschied nehmen.“ Da hat Corona etwas aufgebrochen und bei diesen Hinterbliebenen für eine Befreiung gesorgt.

Melanie Frank: Meine Sorge ist, dass wir die Distanz zueinander bewahren und uns in den kleinen Kreis zurückziehen. Aber wer weiß, vielleicht kommt es auch ganz anders: Wir werden uns noch bewusster, wie kostbar Zeit ist, die wir miteinander verbringen dürfen. Grundsätzlich gilt: Trotz aller physischen Distanz in dieser Zeit, müssen wir achtsam bleiben, um nicht die emotionale Nähe zueinander zu verlieren.

Von Dennis Betzholz