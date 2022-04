Reykjavik

Bei einer Lawine auf Island ist ein Tourist aus den USA ums Leben gekommen. Zwei ebenfalls von den Schneemassen erfasste Amerikaner seien bei dem Abgang in einem Tal nahe Dalvík im Norden der Nordatlantik-Insel verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag auf Facebook mit. Sie kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

Bei allen drei handele es sich um 1988 geborene Männer, die erfahrene Bergsteiger gewesen seien. Einer von ihnen habe am Donnerstagabend einen Notruf abgesetzt, woraufhin Rettungskräfte entsandt worden seien. Isländischen Medien zufolge geht die Polizei davon aus, dass die Männer zum Skifahren in den Bergen gewesen waren.

RND/dpa