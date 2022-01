Junge Helden: Geschwister (10 und 7 Jahre) retten ihrem Vater das Leben

Heiligenhafen

Diesen Tag wird Familie Anders aus Heiligenhafen nie vergessen. Am 13. November 2021 erlitt Vater Sascha Anders-Prüß einen Herzinfarkt. Dass er ihn überlebte, ohne gesundheitliche Schäden davongekommen ist und in wenigen Wochen in seinen Beruf zurückkehren kann, verdankt er seinem Sohn und seiner Tochter. Leon (10) wählte den Notruf 112, reanimierte seinen Vater und schickte Schwester Mila (7) vor die Tür, um die Rettungssanitäter zur Wohnung zu lotsen.

Vater lag bewusstlos im Bad, Sohn wählte den Notruf

„Es gab vorher keine Anzeichen. Ich bin einfach umgefallen“, sagt Sascha Anders-Prüß. „Das ist alles, was ich weiß.“ Der 43-Jährige und die Mutter von Leon und Mila, Kristina Anders (38), leben getrennt. Es war ein Papa-Wochenende, die Kinder waren bei ihm und sahen fern, als es im Badezimmer rummste. „Mila hat Papa zuerst dort liegen sehen. Ich habe dann auch geguckt, und er bewegte sich nicht mehr“, erzählt Leon. Der Junge suchte sofort nach einem Handy. „Papa hat zwei. Bei einem war der Akku leer.“ Bei dem anderen glücklicherweise nicht, sodass der Viertklässler die 112 wählen konnte – so wie er es bei der Arbeiter-Samariter-Jugend Ostholstein in Heiligenhafen gelernt hat.

Tochter Mila lotste die Rettungssanitäter in die Wohnung

Er beschrieb dem Diensthabenden in der Leitstelle, was passiert war, und überprüfte auf dessen Anweisung, ob der Vater noch atmete. Die Adresse konnte er in der Aufregung nicht nennen. „Da musste ich auf die Straße gehen und nachschauen“, sagt Leon. Zurück in der Wohnung, schickte er seine Schwester vor die Haustür, damit sie dem Rettungswagen und den Sanitätern winken und sie zur Wohnung führen konnte. Leon sollte ein weiteres Mal kontrollieren, ob sein Vater atmete. Das war nicht der Fall. „Der Mann hat dann gesagt, ich solle mich beruhigen“, berichtet Leon.

Sohn bekam telefonische Ansagen für Herz-Druck-Massage

Dass er Wiederbelebungsmaßnahmen vorgenommen hat, scheint er derzeit verdrängt zu haben. „Die Notfallsanitäter haben den Jungen bei der Herzdruckmassage angetroffen und waren schwer beeindruckt davon“, sagt jedoch Jörg Bochnik, Vorstandsvorsitzender des ASB-Regionalverbandes Ostholstein. Der Leitstellendisponent habe Leon telefonisch instruiert. „Die Herzdruckmassage ist das Entscheidende in so einer Situation. Sie muss möglichst schnell einsetzen, spätestens nach ein, zwei Minuten“, sagt Bochnik. Als die ASB-Kollegen Stefan Schill und Alexander Scholze-Jahn vor Ort gewesen seien, hätten sie die Reanimation fortgesetzt und Leon aus der Wohnung geschickt.

Mutter berichtet von 50 Minuten Reanimation

Eine Nachbarin im Haus hatte unterdessen auch Kristina Anders verständigt, die sich zu dem Zeitpunkt bei der Arbeit befand. Als sie an der Adresse ihres Ex-Mannes eintraf, hätten ihr die Sanitäter signalisiert, „dass es sehr schlecht aussieht. Die Kinder haben sehr geweint“, schildert sie. Sascha Anders-Prüß sei 50 Minuten reanimiert worden, ehe er mit dem Rettungswagen in die Schön-Klinik nach Neustadt gebracht wurde. Im Krankenhaus seien ihm zwei Stents eingesetzt worden. „Nach der OP wurde er in ein künstliches Koma versetzt. Man hat mich darauf vorbereitet, dass er geistige Schäden davontragen wird“, sagt Kristina Anders.

Vater: „Ich verdanke den Kindern alles“

„Aber da oben hat einer gesagt, es ist noch nicht so weit“, sagt Sascha Anders-Prüß. „Und er hat es gut mit mir gemeint: Das Herz hat fast wieder volle Leistung. Ich habe keine geistigen oder körperlichen Schäden erlitten.“ Der 43-Jährige ist überglücklich: „Hätte ich die Kinder an dem Tag nicht bei mir gehabt, mich hätte keiner gefunden. Dann wäre es das für mich gewesen. Ich hätte keine Überlebenschance gehabt. Ich habe Leon und Mila alles zu verdanken.“

Kristina Anders und Sascha Anders-Prüß sind sehr stolz darauf, wie ihre Kinder Mila und Leon bei dem Notfall gehandelt haben. Quelle: Lutz Roessler

Kristina Anders nennt es „ein medizinisches Wunder“, dass er nach der langen Reanimation zurückgekommen ist und wie er sich erholt hat. Auch die Ärzte auf der Intensivstation hätten an seinem Krankenbett mit den Tränen gekämpft, sagt Sascha Anders-Prüß. Die Eltern sind stolz darauf, wie ihre Kinder das Ereignis gemeistert haben. „Ich ziehe meinen Hut vor Leon, dass er alles in die Wege geleitet und die Ruhe bewahrt hat“, sagt sein Vater.

Heiligenhafener fängt nach Reha wieder an zu arbeiten

Der 43-Jährige fährt Anfang Februar zur Reha und wird danach wieder in seinen Beruf als Beikoch im Restaurant „Lütt Hus“ in Heiligenhafen einsteigen. „Ich habe mir fest vorgenommen, ruhiger zu werden und mir nicht immer selbst Stress zu machen“, sagt er. „Manchmal hat mich schon eine Kleinigkeit auf 180 gebracht.“ Weitere Ziele, die er in der Reha und danach umsetzen will: „Sport treiben und nicht mehr rauchen. Leider sind es jetzt noch drei, vier Zigaretten am Tag“, gibt er zu.

Notfallsanitäter Stefan Schill führte Mila und Leon auf der Heiligenhafener Rettungswache herum. Geschenke gab es auch für die beiden Lebensretter: eine Tasse mit ASB-Logo, ein Kuscheltier und Süßigkeiten. Quelle: ASB/Jörg Bochnik

Überraschung für die jungen Lebensretter

Mila und Leon sind froh, dass ihr Papa wieder wohlauf ist. „Aber sie haben mich anfangs, wenn wir zusammen waren, nicht aus den Augen gelassen“, sagt Sascha Anders-Prüß. Für die Kinder gab es nach ihrem beherzten Einsatz, der ihren Vater gerettet hat, eine Überraschung: Sie waren zusammen mit ihrer Mutter kurz vor Weihnachten in die Heiligenhafener Rettungswache eingeladen. „Die RTW-Besatzung, die bei Herrn Anders-Prüß gewesen ist, fand das Verhalten von Mila und Leon so herausragend, dass sie den Besuch angeregt hat“, sagt Jörg Bochnik. Alle Rettungsdienst-Mitarbeiter zollten ihnen großen Respekt. „Es zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, Erste Hilfe zu leisten.“

Leon will Notfallsanitäter werden

Beim Besuch auf der Wache war es Notfallsanitäter Stefan Schill, der die Kinder herumführte und ihnen alles zeigte. Er war es auch, der sich zusammen mit seinem Kollegen um Sascha Anders-Prüß gekümmert hatte. „Das war gut. Denn er hat ihnen erklärt, warum die Retter vor Ort manchmal einen schrofferen Ton anschlagen und die Angehörigen resolut wegschicken“, sagt Kristina Anders. Besonders für Leon war der Termin auf der Wache ein Erlebnis. „Er hatte schon immer ein Faible für alles, was Blaulicht hat“, sagt seine Mutter. Sein Berufswunsch steht schon lange fest: Er will Notfallsanitäter werden.

Von Ulrike Benthien