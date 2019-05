Dortmund

Drogen statt Burger: Die Bundespolizei ermittelt gegen einen Mann, der am Donnerstag in einer McDonald’s-Filiale am Dortmunder Hauptbahnhof Drogen konsumiert hat.

Gegen 23.30 Uhr machte ein Zeuge eine Streife der Bundespolizei auf den Dortmunder aufmerksam. Dieser saß in einem Schnellrestaurant und frönte nicht etwa den Burgern und Pommes, die es in dem Fast-Food-Restaurant gab. Vielmehr war er gerade dabei, Amphetamine zu konsumieren. „Er hat die Drogen durch die Nase eingezogen“, sagte Polizeisprecher Volker Stall dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Daran konnte er auch nicht mehr gehindert werden. Allerdings stellten Bundespolizisten die restlichen Drogen sicher und leiteten gegen den polizeibekannten 56-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Drogenbesitzes ein.

Von RND