Schock im Europapark in Rust. Am Nachmittag (Montag) ist die Kette der Holzachterbahn "Wodan" gerissen, mit der die Wagen in die Höhe von 40 Metern transportiert werden. Mehrere Passagiere steckten kurzzeitig fest. Sie konnten bodennah aussteigen, wie Cornelia Zanger gegenüber der Schweizer Tageszeitung "Blick" mitteilte. Die Achterbahn wurde vorläufig außer Betrieb genommen, die Kette ausgetauscht. Die 24 Fahrgäste hätten bei dem Vorfall am Dienstag aussteigen können.

„Aufgrund eines technischen Defekts ist die Holzachterbahn Wodan – Timburcoaster vorübergehend außer Betrieb. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Aktuell wird die Bahn instand gesetzt. Wir gehen davon aus, dass sie zeitnah wieder in Betrieb genommen wird“, teilt der Europapark mit. Grund für das Reißen der Lift-Kette sei Verschleiß-

Bei #Wodan im @europa_park ist aktuell die Kette gerissen und steht gerade still.

Hoffen wir auf eine schnelle Reparatur!



Alles zu Wodan, findet ihr in unserem Datenblatt:



Wodan ist eine Holzachterbahn von mehr als einem Kilometer Länge. Sie ist seit sieben Jahren in Betrieb. Die Wagen erreichen eine Geschwindigkeit von cirka 100 Stundenkilometern.