Betrug vermutet: Kieler verschwindet auf der Ostsee – und taucht Monate später in Niedersachsen wieder auf

Was für eine Geschichte: Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kiel am Freitagvormittag mitteilten, hat eine Spezialeinheit der Landespolizei Niedersachsen den 52-Jährigen am Donnerstag in Schwarmstedt (Heidekreis) festnehmen können – hinter Kisten auf dem Dachboden in einem Wohnhaus. Spektakulär ist aber vor allem die Vorgeschichte.

Der Mann war am 10. Oktober 2019 als vermisst gemeldet worden, so die Polizei. Demnach sei er wenige Tage zuvor mit seinem Motorboot von Kiel Richtung Dänemark aufgebrochen. Das Boot war gekentert in Schönberg aufgetaucht. Eine großangelegte Suchaktion endete ohne Erfolg. Das war im Nachhinein betrachtet auch logisch.

Denn die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Kiel wurden in ihren Ermittlungen stutzig: Laut Gutachten war das Boot vorher manipuliert worden. Außerdem fanden die Ermittler heraus, dass der Kieler 2018 mehrere Risiko-Lebens- und Unfallversicherungen abgeschlossen hatte. Im Falle seines Todes sollte so eine siebenstellige Summe an seine Ehefrau und Mutter ausgezahlt werden.

Die Spur führte nach Schwarmstedt

Die weiteren Ermittlungen führten auf eine Spur ins niedersächsische Schwarmstedt. Die Polizei nahm an, dass sich der 52-Jährige dort aufhielt – und konnten ihn beim Zugriff am Donnerstag festnehmen.

Mittlerweile ist der Mann in Polizeigewahrsam in Kiel. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits am 27. April Haftbefehle gegen den Verdächtigen und seine Frau wegen gemeinschaftlichen versuchten Betrugs beantragt. Während die Ehefrau bereits seit dem 28. April in Untersuchungshaft sitzt, soll der 52-Jährige am heutigen Freitag vor den Haftrichter kommen.

