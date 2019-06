Delmenhorst

Ein Kleinkind ist am Samstagabend in der Gemeinde Ganderkesee in Niedersachsen in einer Badewanne ums Leben gekommen. Den Tod des Kindes bestätigte die Polizei Delmenhorst auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland. Die Hintergründe seien noch unklar.

Über den Fall, der sich in einem Mehrfamilienhaus in Bookholzberg ereignet hatte, berichtete zunächst die Agentur Nonstopnews. Dem Bericht zufolge soll das ertrunkene Kind etwa ein Jahr alt gewesen sein. Es sei offenbar mit einem etwas älteren Geschwisterkind in einem speziellen Kindersitz in der Badewanne gesessen, der Sitz sei möglicherweise umgekippt. Die Mutter sei zu dem Zeitpunkt nicht im Badezimmer gewesen, sie habe ein Handtuch holen wollen.

Die Polizei konnte diese Informationen gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland zunächst nicht bestätigen. „Die Ermittlungen zu dem Fall laufen“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.

Von RND/seb