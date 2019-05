Hannover

Lotto am Mittwoch zählt zu den beliebtesten Lotterien Deutschlands und sorgt wöchentlich dafür, dass unzählige Glücksspieler auf ihre richtigen Gewinnzahlen hoffen. Auch am Mittwoch, den 08.05.2019 ist es wieder soweit – insgesamt wartet ein Jackpot mit vier Millionen Euro darauf, von den Teilnehmern geknackt zu werden.

Hatten Sie mit Ihren Zahlen in dieser Woche Glück? Und wie stehen die Chancen auf einen möglichst hohen Geldgewinn? Hier finden Sie, ab Bekanntgabe, die aktuellen Lottozahlen vom Mittwoch.

Das sind die Lottozahlen vom Mittwoch, den 08.05.2019

Die Gewinnzahlen vom 4. Mai 2019 werden um 19.25 Uhr bekanntgegeben:

• Lottozahlen 6 aus 49: noch nicht bekannt

• Superzahl: noch nicht bekannt

• Spiel 77: noch nicht bekannt

• Super 6: noch nicht bekannt

Alle Angaben ohne Gewähr.

Das sind die Lottozahlen vom Samstag, den 04.05.2019

Die Gewinnzahlen vom 04.05.2019 lauten:

• Lottozahlen 6 aus 49: 1 - 19 - 24 - 29 - 35 - 42

• Superzahl: 8

• Spiel 77: 1 - 7 - 4 - 2 - 2 - 4 - 7

• Super 6: 5 - 2 - 9 - 8 - 9 - 3

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wann werden die Lottozahlen am Mittwoch gezogen?

Die Ziehung der Lottozahlen findet jeden Mittwoch um 18.25 Uhr statt. Die dazugehörige Sendung können Sie live sowohl im TV als auch Livestream verfolgen. Wir informieren Sie in diesem Beitrag über die aktuellen Lottozahlen des 08.05.2019, sobald diese gezogen sind.

Lotto live im TV: Hier sehen Sie die Lottoziehung am 08.05.2019 im Fernsehen

Jeden Mittwoch werden die Lottozahlen im ZDF bekannt gegeben. Allerdings erfolgt die Lottoziehung nicht live, sondern wird eine halbe Stunde vorher aufgezeichnet. Sie können die Ziehung der Lottozahlen mittwochs um 18.54 Uhr im ZDF verfolgen, sie findet immer vor den heute-Nachrichten statt.

Lotto 6 aus 49 am Mittwoch: Lottoziehung im Livestream verfolgen

Seit dem 3. Juli 2013 können Sie die Ziehung der Lottozahlen am Mittwoch per Livestream verfolgen, das gilt ebenso für die Lottoziehung am Samstag. Die Live-Ziehung beginnt um 18.25 Uhr und wird direkt über Lotto.de angeboten.

Hier gelangen Sie zum Livestream der Ziehung.

Lotto am Mittwoch: So hoch ist der Jackpot am 08.05.2019

Der aktuelle Lotto-Jackpot liegt am 08. Mai 2019 bei vier Millionen Euro. Diese Summe erhält jedoch nur, wer sechs Richtige und zusätzlich auch noch die richtige Superzahl gewählt hat.

Lottozahlen am 08.05.2019: Was ist die Zusatzlotterie Spiel 77?

Das Spiel 77 kann zusätzlich zum Lotto am Mittwoch gespielt werden. Es handelt sich um eine Zusatzlotterie in Form einer siebenstelligen Losnummer, die Sie auf Wunsch zu Ihrem Spielschein erhalten. Die Losnummer ist fest eingedruckt, nur auf Online-Spielscheinen lässt sie sich manuell ändern. Bei jeder Lottoziehung am Mittwoch wird auch die Gewinnzahl für das Spiel 77 gezogen. Je mehr Ziffern richtig sind, desto höher der Gewinn.

Lottozahlen am Mittwoch: Was ist das Zusatzspiel Super 6?

Die Super 6 funktioniert ähnlich wie die Zusatzlotterie Spiel 77, allerdings gibt es bei Super 6 nur eine sechsstellige Ziffer. Sowohl Super 6 als auch Spiel 77 können nur gespielt werden, wenn Sie sich zunächst für ein anderes Lottospiel wie 6 aus 49 entschieden haben – sie können also nicht alleinstehend gespielt werden.

Lotto am Mittwoch: Bis wann kann man an der Lottoziehung teilnehmen?

Die Lottoziehung findet an jedem Mittwoch um 18.25 Uhr statt. Teilnehmen können Sie in der Regel aber nur bis 18 Uhr, bis dann müssen Sie Ihren ausgefüllten Lottoschein gekauft haben. Der Annahmeschluss für Lotto 6 aus 49 unterscheidet sich zudem geringfügig in einigen Bundesländern. Wie genau, entnehmen Sie folgender Tabelle:

• Baden-Württemberg – 18 Uhr

• Bayern – 18 Uhr

• Berlin – 18 Uhr

• Brandenburg – 18 Uhr

• Bremen – 18 Uhr

• Hamburg – 17.59 Uhr

• Hessen – 18 Uhr

• Mecklenburg-Vorpommern – 18 Uhr

• Niedersachsen – 18 Uhr

• Nordrhein-Westfalen – 17.59 Uhr

• Rheinland-Pfalz – 18 Uhr

• Saarland – 18 Uhr

• Sachsen – 18 Uhr

• Sachsen-Anhalt – 18 Uhr

• Schleswig-Holstein – 18 Uhr

• Thüringen – 18 Uhr

Lotto am Mittwoch: Wie geht Lotto 6 aus 49? So füllen Sie den Lottoschein richtig aus

Lotto 6 aus 49 funktioniert entweder ganz klassisch mit einem Lottoschein aus dem Geschäft oder online. In beiden Fällen müssen Sie sich für insgesamt sechs Zahlen auf Ihrem Spielschein entscheiden, die zwischen 1 und 49 liegen.

Sie können die Zahlen ganz nach Belieben wählen – oft greifen Lottospieler zum Beispiel zu einem Geburtsdatum oder einer besonderen Glückszahl. Alternativ können Sie sich aber auch für den sogenannten Quicktipp entscheiden: Dann werden 6 zufällige Zahlen generiert (letzteres funktioniert natürlich nur online).

Zusätzlich gibt es auf jedem Lottoschein eine Superzahl, die zwischen 0 und 9 liegt. Auf dem klassischen Lottoschein aus Papier ist diese bereits aufgedruckt – spielen Sie online Lotto, können Sie diese per Klick selbst auswählen.

Wie stehen die Chancen bei Lotto am Mittwoch?

Grundsätzlich sind die Chancen auf einen Gewinn beim Lotto gering, vor allem dann, wenn es darum geht, sämtliche Gewinnzahlen anzukreuzen. Laut Lotto.de

liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit für sechs Richtige plus Superzahl bei 1 zu 139.838.160, grob aufgerundet spricht man häufig von 1 zu 140 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot abzuräumen, ist also denkbar klein – aber natürlich dennoch möglich.

Die Chancen auf einen Gewinn bei Lotto am Mittwoch steigen jedoch mit einer geringeren Anzahl von Richtigen, in dem Fall nimmt allerdings auch der Gewinnbetrag ab. Die allgemeinen Gewinnchancen beim Lotto am 08.05.2019 sind folgendermaßen:

• 6 Richtige und Superzahl: 1 zu 139.838.160

• 6 Richtige: 1 zu 15.537.573

• 5 Richtige und Superzahl: 1 zu 542.008

• 5 Richtige: 1 zu 60.223

• 4 Richtige und Superzahl: 1 zu 10.324

• 4 Richtige: 1 zu 1.147

• 3 Richtige und Superzahl: 1 zu 567

• 3 Richtige: 1 zu 63

• 2 Richtige und Superzahl: 1 zu 76

Lotto am Mittwoch: Wann gibt es eine Zwangsausschüttung ?

Wird der Jackpot in zwölf aufeinanderfolgenden Ziehungen bei Lotto am Mittwoch oder Samstag nicht geknackt, ist eine sogenannte Zwangsausschüttung oder definitive Ausschüttung möglich. Diese besagt, dass der Jackpot von 6 aus 49 in der 13. Ziehung ausgespielt werden muss. Gewinnt kein Spieler regulär in der Gewinnklasse ein (das sind 6 Richtige + Superzahl), geht der Jackpot über zu Klasse 2 (6 Richtige). Der Jackpot geht nun theoretisch so lange in der Gewinnklasse nach unten, bis der Jackpot gewonnen ist. Eine Zwangsausschüttung findet allerdings sehr selten statt.

Von RND/do