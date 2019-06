Lügde

Es sind Auftritte zwischen Selbstschutz, Scham und demonstrativer Offenheit. Da ist Andreas V., 56 Jahre alt, der mutmaßliche Haupttäter von Lügde, „Addy“, wie er auf dem Campingplatz nur hieß, der sein Gesicht hinter einem Aktenordner vor den Kameras verbirgt und zusätzlich die graue Kapuze seines Hoodies über den Kopf gezogen hat. Da ist Mario S., 34 Jahre, der zweite mutmaßliche Täter: Er zeigt sich offen, lässt den Sturm der Kameras unbewegt über sich ergehen, in seinem schwarzem T-Shirt, mit vollem Haar und Spitzbart. Und da ist Heiko V., 49 Jahre alt, der Einzige, der bislang Taten zugegeben hat , und jetzt, im karierten Hemd mit kurzem Haar, fast ängstlich hinter einem Ordner kauert.

So beginnt vor dem Landgericht Detmold an diesem Donnerstag der Prozess um den Fall Lügde, die unfassbare Missbrauchsserie auf einem Campingplatz am Rand der ostwestfälischen Stadt. Über fast 20 Jahre hinweg sollen die drei Männer hier Kinder zwischen vier und 13 Jahren vergewaltigt und missbraucht haben, begünstigt durch ein Versagen von Jugendämtern und Polizei, die Hinweise auf die Verbrechen jahrelang unterschätzten, verschlampten oder verschliefen. Mehr als 30 Opfer des Kindesmissbrauchs sind inzwischen bekannt. Knapp 500 Taten wirft die Staatsanwaltschaft den Angeklagten vor.

Lügde-Prozess: „Das alles macht fassungslos“

„Die Taten sind abscheulich“, stellt Richterin Anke Grudda in einer Eingangsbemerkung fest. Die Vielzahl der Opfer , die Art und Weise der Verbrechen: „Das alles macht fassungslos.“ Gerade deshalb will sie zu Beginn auf unparteiisches und sachliches Verfahren dringen – und die Erwartungen dämpfen: Es werde in diesem Prozess nicht um das Versagen der Behörden gehen – gegen Mitarbeiter von Polizei und Jugendämtern laufen derzeit noch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Detmold.

Es ist ein Prozess, in die Öffentlichkeit eine große Rolle spielt: Als eine Größe, die diesen Prozess mit Nachdruck verfolgt , aber auch als mögliche Gefahr für die Privat- und Intimsphäre der noch kindlichen und jugendlichen Opfer. Schon kurz nach dem Beginn müssen Medienvertreter und Besucher den Saal deshalb wieder verlassen, bereits für die Verlesung der Anklage wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen, wegen der persönlichen Daten der Opfer, die darin enthalten sind.

Opfer-Anwalt: „Ich hoffe sehr, dass ihnen diese Aussagen erspart bleibt“

Unter den Zuhörern sind einige wenig Eltern von Opfern, aber zumindest auch eine Betroffene selbst: Michaela Vandieken, eine schmale, heute 39-Jährige, die von Andreas V. bereits in den Neunzigerjahren missbraucht worden sein soll. „Es fällt mir extrem schwer, hier zu sein, ihm wieder ins Gesicht zu sehen, das ist eine Riesenbelastung“, sagt sie. Aber noch schwerer, meint sie, würde es ihr fallen, nicht hier zu sein: „Ich möchte sehen, dass er hier bestraft wird.“

Michaela Vandieken wird in dem Prozess auch als Zeugin aussagen. Ob das den anderen Opfern, manche noch im Kindergartenalter, zumindest in Teilen erspart bleibt, hängt davon ab, ob die Angeklagten sich selbst zu den Vorwürfen äußern. Der Angeklagte Andreas V. will sich allerdings vorerst nicht zur Sache äußern. Das kündigte der Anwalt des 56-Jährigen nach der Verlesung der Anklage an. Der Verteidiger von Mario S. (34) teilte mit, dass sein Mandant sich äußern werde. Eine Erklärung sei vorbereitet. Das gleiche gilt für Heiko V. aus Stade in Niedersachsen, der zum Teil per Webcam zu dem Kindesmissbrauch zugeschaltet war. Auch dessen Verteidiger will eine Erklärung vorlesen. Dafür soll das Gericht aber die Öffentlichkeit ausschließen.

Das Gericht hat einen separaten Vernehmungsraum für die Kinder eingerichtet, mit Spielsachen und farbiger Einrichtung, zudem durften sie sich vor Beginn der Verhandlung den Saal mit psychologischen Begleitern ansehen. „Ich gehe davon aus, dass meine Mandantin ihre Aussage auch vor Gericht genau so wiederholen würde“, sagt der Hamelner Anwalt Roman von Alvensleben, der das Mädchen vertritt, das durch seine Aussage im Herbst die Ermittlungen ins Rollen brachte. „Aber ich hoffe sehr, dass ihnen diese Aussagen erspart bleibt.“

