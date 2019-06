München

In München ist nach Angaben der Polizei eine Elfjährige vergewaltigt worden. Der Vorfall habe sich am Dienstagnachmittag im Stadtteil Obergiesing ereignet. Es sei noch kein Tatverdächtiger festgenommen worden. Details wollten die Beamten am Mittwochmittag in einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Von RND/dpa