Sie ist ein echtes Vorbild für viele Kinder mit einem ähnlichen Schicksal und beweist echte Lebensfreude: Daisy-May aus dem britischen Birmingham wurde mit Fibularer Hemimelie geboren. Dabei handelt es sich um das angeborene Fehlen oder die Unterentwicklung des Wadenbeins. Mit gerade einmal 18 Monaten musste sie sich einer Doppelamputation der Beine unterziehen - und Gehen und Laufen mit Prothesen erlernen.

Neunjährige möchte ihren Lebensmut an andere weitergeben

Unterkriegen lassen hat sich die kleine Daisy-May von ihrer körperlichen Einschränkung nie. Ganz im Gegenteil: Die inzwischen Neunjährige ist nicht nur als Leichtathletin aktiv, sondern lebt auch den Traum vieler junger Mädchen. Denn die Schülerin wurde von einem Mode-Label für Kinderbekleidung entdeckt und steht für die Kollektionen nicht nur regelmäßig vor der Kamera, sondern wird auch bei der nächsten Fashion Week in New York als Model über den Laufsteg schreiten. Dass sie den Catwalk mit ihren Prothesen erobern wird, ist dabei selbstverständlich und nicht ohne Grund hofft die Neunjährige, anderen Kindern in einer ähnlichen Situation Mut machen zu können.

Fast 19.000 Instagram-Follower

Auf ihrem Instagram-Account postet Daisy-May regelmäßig Episoden aus ihrem Leben. Ob beim Sprint auf der Laufbahn, bei einem Fotoshooting oder während ihrer Freizeit - knapp 19.000 Follower wollen nichts aus dem bemerkenswerten Leben der Neunjährigen verpassen. Mit ihrer positiven Einstellung ermutigt sie sicherlich auch den ein oder anderen Erwachsenen in schweren Zeiten.

Lesen Sie auch: Model mit Down-Syndrom wirbt für Kosmetik-Hersteller

RND/liz